Marchegiani celebra l’Inter arrivata a cinque punti dall’aritmetica certezza del titolo. L’ex portiere, nel corso di “Sky Calcio Club”, è dell’idea che le difficoltà abbiano compattato il gruppo.

TUTTI UNITI – Secondo Luca Marchegiani le difficoltà societarie hanno portato l’Inter a unirsi: «Non è un caso, perché spesso succede. Ai Mondiali del 2006 era successo esattamente questo, o nel 1982, però è normale che succeda questo. Peraltro in un contesto dove questa sete di vittoria durava da qualche anno. Nel momento in cui hanno capito che era il momento giusto tutto sta confluendo verso questa positività. Si vede anche dalla partita di oggi: una squadra prima in classifica che concede il 63% di possesso palla al Verona e poi vince la partita. Ormai lo ripetiamo sempre, però l’Inter ha capito che comunque, prima o poi, quello che vuole lo ottiene. Si tappa il naso e lo ottiene come è più funzionale per le esigenze della squadra, e per me va bene».