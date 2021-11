Marchegiani: «Inter bene grazie al suo ritmo. Può recuperare i 4 punti»

L’Inter ha trionfato contro il Napoli 3-2. Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio club, ritiene che i nerazzurri abbiano giocato con un grande ritmo. Una battuta sulla lotta scudetto

FORZA − Marchegiani dopo Inter-Napoli: «L’Inter ha giocato bene grazie al proprio ritmo messo in campo, il problema non è tanto nei cambi in se ma chi entra non deve abbassare il ritmo. La squadra di Simone Inzaghi ha la forza di recuperare i 4 punti. dalle prime due. La sconfitta di Milan e Napoli non ci deve far cambiare idea ma ha dimostrato che anche le prime due possono perdere, non era normale vincerle tutte. Si stava facendo passare come negativo un cammino ottimo come quello di Inter o Atalanta».