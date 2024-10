Marchegiani: «L’Inter aveva la partita più dura! Calhanoglu, ipotesi»

Marchegiani ha sottolineato la bravura dell’Inter nell’andare a vincere la partita contro la Roma. Poi ipotizza su Calhanoglu.

IPOTESI – Luca Marchegiani, su Sky Sport, ha parlato dell’infortunio di Hakan Calhanoglu, uscito ieri sera dopo 15′ di Roma-Inter. Da ex giocatore prova a fare una supposizione: «Calhanoglu recupera? Se è una contrattura difficile, magari per domenica». Le condizioni di Calhanoglu saranno assolutamente da valutare per la partita contro lo Young Boys a Berna. Il terreno di gioco della squadra svizzera è in sintetico e anche per questo motivo, Inzaghi potrebbe anche decidere di non rischiarlo.

Marchegiani sottolinea le difficoltà avute dall’Inter

VITTORIA PESANTISSIMA – Lo stesso Marchegiani ha poi sottolineato il grande successo dei nerazzurri a Roma: «Noi stiamo parlando come se l’Inter non avesse vinto, ma aveva la partita più difficile di tutti. Secondo me ha cominciato benissimo la partita, gli infortuni del primo tempo l’hanno costretta a fare degli adattamenti con Nicolò Barella che ha cambiato posizione. Soprattutto gli infortuni hanno tolto a Simone Inzaghi la possibilità di fare cambi: quando è entrato Denzel Dumfries ha creato delle occasioni, ma in genere gli esterni li cambia entrambi». Bene però gli ingressi di Frattesi e De Vrij, che hanno dato un grande contributo alla causa nerazzurra.