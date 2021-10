Marchegiani: «Inter, questo l’attacco titolare! Fallo Handanovic? Un’ipotesi»

L’Inter deve puntare su Lautaro Martinez e Dzeko come coppia d’attacco titolare, con Correa solo come alternativa. Questa l’opinione dell’ex portiere Marchegiani, che nello studio di Sky Calcio Club ha anche analizzato l’episodio da moviola che ha coinvolto Handanovic.

SOSTITUZIONI – Queste le parole di Luca Marchegiani sulla partita dell’Inter contro il Sassuolo e sull’attacco nerazzurro a disposizione di Simone Inzaghi: «Ha cambiato la squadra e dopo trenta secondi ha pareggiato la partita. È difficile capire quanto siano state le sostituzioni e quanto sia stato quel gol ad annichilire il Sassuolo. Da quel momento non ha più avuto la forza di superare la metà campo fino al secondo gol. Edin Dzeko e Lautaro Martinez sono la coppia titolare, una volta può giocare Joaquin Correa per far respirare gli altri».

ARBITRO – Marchegiani ha poi commentato il contatto tra Samir Handanovic e Grégoire Defrel che ha fatto molto discutere (vedi articolo): «Può essere che non l’abbiano interpretato come fallo da espulsione perché c’è Milan Skriniar che va a recuperare. Allora il VAR non interviene perché per un’ammonizione non può intervenire. Siamo tutti d’accordo che sia stato un errore nella valutazione generale».