Marchegiani: «Inter, andare a Liverpool con un pensiero. Ad Anfield…»

Marchegiani, dagli studi di Sky Calcio Club, ritiene che l’Inter debba andare a Liverpool con un certo pensiero sulla testa. L’ex giocatore non ha alcun dubbio su cosa serva per provare a tenere vivo il discorso qualificazione



MENTALITÀ DA METTERE IN CAMPO − Luca Marchegiani è convinto su una cosa: «L’Inter deve andare a giocare la partita con la voglia di provarci, sappiamo che sarebbe un’impresa clamorosa. Ma per crescere ulteriormente, questa squadra deve maturare consapevolezza e sfacciataggine di andare ad affrontare qualsiasi partita con la mentalità di giocarsela come a Madrid. Bisogna andare là con il pensiero di poterla ribaltare».