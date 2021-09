Marchegiani: «Inter ha altre soluzioni di gioco. Pari più merito Sampdoria»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ritiene che l’Inter abbia più soluzioni di gioco rispetto a prima. Per lui il pari a Genova è stato più un merito della Sampdoria.

MERITO DI ALTRI − L’Inter non è riuscita a passare al Ferraris, con un 2-2 che lascia l’amaro in bocca per come non si è riusciti a tenere il doppio vantaggio. Luca Marchegiani però trova comunque dei lati da salvare: «Nello spazio l’Inter ha perso di efficacia, però ha altre soluzioni. Il pari è stato più un merito della Sampdoria che un demerito dei nerazzurri. Anche se sui due gol Simone Inzaghi si è arrabbiato».