Marchegiani: “Gol Atalanta colpa di Handanovic? Improvviso. Sanchez…”

Luca Marchegiani

Marchegiani salva Handanovic per l’ennesimo gol subito, l’1-1 di Miranchuk al 79′ di Atalanta-Inter. L’ex portiere ne ha parlato nel corso di “Sky Calcio Club”, salvando l’estremo difensore sloveno. Più di un dubbio, invece, per quanto riguarda Sanchez.

COLPA DEL PORTIERE? – Luca Marchegiani salva Samir Handanovic sul gol di Aleksej Miranchuk: «Il tiro non sembrava velocissimo, in realtà è stato improvviso e passa sotto le gambe di Alessandro Bastoni. Quando la palla passa sotto le gambe di un difensore perde il portiere tempo di gioco, perché è un angolo che non conta. Se la palla passa in mezzo alle gambe gli fa perdere una battuta, infatti non ci va nemmeno vicino con il tuffo. Non ho visto un’Inter al 100%. È una squadra molto attenta a cercare di non concedere spazio all’Atalanta, a rimanere unita e compatta non allungandosi. L’Inter sa che l’Atalanta se lasci spazi ti fa male, però gioco offensivo molto limitato a questa palla sui due attaccanti sempre girati. Non sono riusciti a costruire molto, però l’unico modo per attaccare mi è sembrato quello. Per il resto gara molto equilibrata, il risultato mi sembra giusto».

POCO ATTIVO – Marchegiani ha dubbi anche su Alexis Sanchez: «Non era una partita facile per lui, perché l’Atalanta ti costringe sempre a giocare spalle girate con la pressione che ha. Prendi un sacco di botte, che si fanno sentire: mi ricordo solo una volta un dribbling di Sanchez. Secondo me non è più il giocatore di qualche anno fa, un po’ è calato».