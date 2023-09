Marchegiani: «Empoli, con l’Inter come la Real Sociedad! Sommer…»

L’Inter di Inzaghi è pronta a scendere in campo contro l’Empoli per allungare sul Milan, attualmente primo in classifica in attesa del risultato del Castellani. Secondo Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, la squadra toscana deve provare a fare come la Real Sociedad per avere una chance

COME LA REAL SOCIEDAD – L’Inter di Simone Inzaghi, guardando i numeri, dovrebbe avere vita facile contro l’Empoli ma secondo Luca Marchegiani la squadra toscana può imitare la Real Sociedad: «Tante volte l’Inter si appoggia sui due attaccanti e Thuram riesce sempre ad anticipare il difensore e dare sviluppo al gioco ed è fondamentale anche per non subire delle ripartenze degli avversari. Questa è una partita che se guardiamo i numeri è chiusa come pronostico però se l’Empoli saprà provare a pressare l’Inter un pochino più alta come ha fatto la Real Sociedad sicuramente le complica di più la partita. Chiaro che c’è il rischio di avere la coperta corta, io penso che in questo momento per qualsiasi squadra italiana se aspetti l’Inter e le fai fare la sua partita difficilmente ne vieni fuori. L’Inter è molto convinta come squadra e ha molte soluzioni, pensare di fare una partita di contenimento la vedo difficile».

DIVERSI – Marchegiani, da ex portiere, dice la sua sul cambio André Onana-Yann Sommer: «Sono portieri diversi. Lo svizzero è affidabile, forse rispetto a Onana ha meno dimestichezza con i piedi non tanto per qualità tecniche ma quanto per velocità di esecuzione. Però poi è in grado di fare parate decisive, si è visto a San Sebastian e il fatto che l’Inter abbia subito un solo gol in campionato è anche merito del portiere. Questo cambio non lo subisce l’Inter perché comunque ha un portiere affidabile come lo è stato Onana la scorsa stagione».