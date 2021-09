Marchegiani: «Dzeko più completo di Lukaku, fa più cose! L’Inter lo sfrutterà»

Marchegiani mette a confronto Dzeko e Lukaku, dopo il cambio in estate all’Inter. Queste le parole dell’ex portiere, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club.

FACE TO FACE – Luca Marchegiani paragona il numero 9 di oggi e quello di ieri: «Secondo me, in assoluto, Romelu Lukaku è più forte di Edin Dzeko, ma Dzeko è più giocatore. Nel senso: è più completo, fa più cose. Lo stanno sfruttando bene adesso e l’Inter lo sfrutterà benissimo, perché la posizione di Lautaro Martinez o Joaquin Correa può farlo giocare bene. È un attaccante di manovra quando c’è bisogno, ma anche di area di rigore: sa fare tante cose. L’Inter ha ricambi importanti: ha fatto riposare Hakan Calhanoglu, ha giocato Matias Vecino e ha fatto bene. Ha fatto riposare Ivan Perisic, Nicolò Barella poi secondo me è di un altro livello. Cambiando allenatore è un bene che sia stato costretto Simone Inzaghi a trovare soluzioni diverse rispetto all’anno scorso. Sarebbe stato difficile, arrivando Antonio Conte, allenare una squadra con le stesse caratteristiche. Ricordiamoci la Lazio, che nel gioco offensivo copriva il campo meglio di tutti».