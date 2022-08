Marchegiani: «Dzeko intelligente, assunto altro atteggiamento. Inzaghi…»

La gestione di Dzeko rispetto all’anno passato sarà in diversa in casa Inter. Il bosniaco non è più il titolare con il ritorno di Lukaku. Luca Marchegiani elogia l’atteggiamento suo e di Inzaghi

GESTIONE − In merito alla gestione di Dzeko, così Marchegiani: «Simone Inzaghi si rende conto che ha un potenziale anche in panchina di altissimo livello, lo sapeva anche l’anno scorso. Questa è una fase in cui vuole cercare di coinvolgere più giocatori possibili. Edin Dzeko intelligente come calciatore e uomo, capisce che è questo l’atteggiamento che dovrà avere in questo contesto. Altrettanto intelligente Inzaghi. Nella gestione di un allenatore, soprattutto ad inizio campionato, c’è la volontà di gestire in maniera oculata i cambi e le gerarchie». Le sue parole a Sky Calcio Club.