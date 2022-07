Marchegiani: «Dzeko? Caratteristiche diverse per l’Inter! Una cosa da vedere»

Dzeko ha intenzione di rimanere all’Inter, come segnalato durante Calciomercato – L’Originale (vedi articolo). Ospite del programma di Sky Sport, l’ex portiere Marchegiani è d’accordo col bosniaco anche se potrebbe avere un problema.

INTOCCABILE – Edin Dzeko ha deciso di rimanere all’Inter. Per Luca Marchegiani è una scelta giusta: «Non mi stupisce il fatto che Dzeko faccia un discorso di questo tipo. Non lo conosco personalmente, però mi sembra un giocatore e un ragazzo intelligente: sa che non è giovane, ma ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che ha Simone Inzaghi. Lo spazio lo troverà, è un suo merito partire con questo tipo di aspettative. Bisogna vedere se le partite giocate da Dzeko saranno accettate dagli altri con la stessa sportività. Un giocatore come Dzeko non lo puoi lasciare fuori, bisogna vedere se Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Joaquin Correa avranno lo stesso tipo di approccio: quattro di quel livello sono sicuramente tanti».

IN DIFESA – Oltre che di Dzeko Marchegiani parla anche di Gleison Bremer: «È chiaro che è uno dei difensori centrali che si è messo più in mostra nell’ultimo campionato, secondo me adatto anche per una squadra di altissima classifica che ha bisogno di un difensore che sappia giocare in anticipo ed essere molto aggressivo. Questo Bremer ce l’ha un po’ di suo, ma soprattutto nell’ultimo anno con Ivan Juric l’ha fatto molto bene. Credo sia l’ultimo step per un giocatore già forte da prima al Torino, ora molto ambito dall’Inter e non solo».