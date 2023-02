Marchegiani: «Derby? Fondamentale per entrambe. Su Lukaku…»

Luca Marchegiani ha rilasciato un’intervista quest’oggi a Tuttosport, dove ha parlato del Derby di Milano in programma domenica.

Luca Marchegiani, che derby sarà?

Una partita fondamentale per le due squadre. Non credo più tanto per la classifica, come lo è stata lo scorso anno. Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della stagione. Credo che le conseguenze di questa partita possano essere determinanti nella prosecuzione del loro percorso.

Il fresco ricordo di quanto successo in Supercoppa a Riad può essere un fattore?

Lo è al 90% perché è stata una gara giocata da troppo poco per essere dimenticata. È stata una partita che ha detto tanto, vista la differenza che c’è stata tra le due squadre. Per questo credo che i giocatori se la portino dentro quella gara: chi ha voglia di rivalsa, chi ha la convinzione di essere superiore.

Nell’Inter il ritorno di Lukaku è senz’altrouna risorsa in più, come va maneggiata da Inzaghi?

È una situazione molto delicata: molto dipende da qual è il livello di potenziale che è in grado di esprimere Lukaku. Se è vicino al suo massimo va reinserito ance rischiando di lasciare fuori un giocatore che è stato importante come Dzeko. Se non lo è, non c’è motivo per non continuare a impiegare il giocatore che è stato il più continuo e più importante del reparto offensivo dell’Inter. Perché vero che Lautaro ha fatto tanti gol ed è un centravanti fortissimo. Nello sviluppo e nella creazione del gioco offensivo Dzeko in questo momento è quasi indispensabile. Per questo è difficile gestire il rientro di Lukaku. Detto ciò, sicuramente non lo si aiuta mettendolo dieci minuti dalla fine.

Cosa offre di diverso Onana rispetto ad Handanovic?

Preferisco Handanovic ad Onana. Per come in Italia valutiamo i portieri, contano molto di più l’aspetto tecnico e la pulizia delle parate. Poi che anche per ragioni anagrafiche ci sia stata nella testa dell’Inter l’idea di sostituire Handanovic è comprensibile. Ma stiamo parlando di un portiere forte. Quello che invece non ho ancora visto in Onana è l’affidabilità tra i pali. In una grande squadra il portiere dev’essere affidabile. Non so se ci stia lavorando in allenamento, finora è stato un po’ il suo limite

È più insidioso il Porto per Inzaghi o il Tottenham per Pioli?

Il Milan non parte favorito ma può batterlo. L’Inter con il Porto parte avanti e l’insidia è proprio questa. Il Porto non ha il grande nome come altre, ma è una squadra abituata alla Champions e che ciò che sa fare lo fa sempre bene. Se però pure l’Inter fa ciò che sa fare, secondo me è più forte e dovrebbe passare. Non può sottovalutare la gara, soprattutto in Portogallo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino