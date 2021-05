Marchegiani: «Cuadrado? Dal vivo pensavo a rigore cercato, poi ho visto»

Marchegiani ha fatto la seconda voce su Sky Sport per Juventus-Inter, e peraltro diversi tifosi nerazzurri lo hanno criticato per i suoi commenti. Nel corso di “Sky Calcio Club” è tornato sull’episodio principe, l’inesistente rigore regalato a Cuadrado.

ERRORE GRAVE – Luca Marchegiani dà il suo punto di vista, dato che era presenta a Juventus-Inter: «Secondo me le immagini complicano di più la valutazione. Dal vivo ho avuto l’impressione che Juan Guillermo Cuadrado l’avesse cercato, poi ho visto le immagini. Non so quando il VAR può intervenire, ma dobbiamo metterci d’accordo su una cosa: Massimiliano Irrati è considerato il miglior VAR al mondo, c’era il migliore. Non è che è stata una partita non considerata. Gianpaolo Calvarese è un arbitro che, secondo me, non solo è cresciuto tantissimo da quando ha iniziato ad arbitrare, ma è bravo. Ha sbagliato un sacco di cose, ma io lo reputo un arbitro bravo. Condizionato dai precedenti rigori sull’ultimo? Può essere. Non dico che giustifichino, ma io vedendo che il contatto c’è in cronaca non potevo dire che non c’era in assoluto. Calvarese? Ha arbitrato male».