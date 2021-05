In questa settimana dovrebbe definirsi il futuro di Conte, con il tanto atteso incontro con Zhang. Luca Marchegiani, nel corso di “Sky Calcio Club”, è dell’idea che il tecnico dovrebbe rimanere all’Inter.

NESSUN RIBALTONE – Luca Marchegiani analizza la posizione di Antonio Conte in vista del vertice: «Era stato un po’ minaccioso, aveva detto che avrebbe parlato alla fine. Questa crescita dell’Inter deve essere una garanzia: sarebbe un peccato che Conte se ne andasse. Lui comunque ha fatto tanto per l’Inter, è una squadra che è diventata a sua immagine e ora non uscirebbe ultima dal girone di Champions League. Non so che giocatori potrà prendere, ma non lo vedo così necessario: non deve vendere quelli che ha».