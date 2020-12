Marchegiani: “Conte? Non possiamo pretendere cambi modulo. Eriksen…”

Luca Marchegiani

Per Marchegiani Conte non è costretto a modificare il suo schema tattico nell’Inter. L’ex portiere ne ha parlato nel corso di “Sky Calcio Club”, nutrendo ancora qualche dubbio nei confronti di Eriksen tornato ieri titolare a Cagliari.

SCELTE NETTE – Luca Marchegiani non vede un cambio modulo nell’Inter dal 1′: «Noi non possiamo pretendere che Antonio Conte cambi la sua disposizione in campo. Forse, piuttosto che come ha fatto con lo Shakhtar Donetsk, che ha tolto il trequartista per la seconda punta, è meglio come ha fatto a Cagliari che ha tolto un difensore. La squadra copre meglio il campo, forse è una cosa che si può dire. Quando si parla di piano B non è solo togliere un giocatore e metterne un altro. Se non riesce a servire Romelu Lukaku sui piedi deve avere un altro sviluppo: quando parlo di piano B intendo questo. Christian Eriksen? Poteva esserlo, ma non l’ha sfruttato».