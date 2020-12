Marchegiani: “Conte ha capito una cosa, ecco il cambiamento dell’Inter”

Luca Marchegiani

Per Marchegiani Conte è stato bravo a cambiare in corsa l’Inter, risistemando la squadra e ottenendo la striscia (in corso) di sei vittorie consecutive. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”.

DIFFERENZE NETTE – Per Luca Marchegiani l’Inter ora è cambiata: «Antonio Conte ha variato? Può darsi. Io la sposto sull’aspetto tecnico-tattico, più che sull’aspetto comportamentale. Nel senso: secondo me lui ha capito che questa squadra non riesce a superare facilmente alcune difficoltà. Quando gli avversari stanno chiusi non ha il giocatore che ha imprevedibilità, salta l’uomo e ha il grimaldello, se non con la forza fisica. Allora lascia che lo Spezia, una squadra neopromossa, venga fuori e abbia coraggio. Sa che Vincenzo Italiano vuole giocare e il gol lo fa in contropiede: Achraf Hakimi lo rincorreva Luca Mora. Però che vuol dire? Che Conte è bravo. Nel senso che è un modo, ha capito che in questo momento se trova squadre che si aprono lui le invoglia ad aprirsi. Io credo che sia stato questo il cambiamento di queste ultime giornate».