Marchegiani: “Conte ha bisogno di certi atteggiamenti. Inter, altro discorso”

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani

Marchegiani vede Conte più “sul pezzo”, dopo la vittoria sul Sassuolo e le critiche riguardanti l’accanimento nei confronti dell’Inter. L’ex portiere, nel corso di “Sky Calcio Club”, ha dato una valutazione dentro e fuori dal campo.

PARTITA GIUSTA – Luca Marchegiani dà le responsabilità del chiarimento che sembra esserci stato all’Inter: «Dev’essere secondo me l’allenatore a farlo. Quando capisce che ci sono malumori, o un diverso modo di pensare all’interno delle teste dei giocatori, allora deve fare un chiarimento. Deve prendere, dirsi le cose: certo, non può essere la normalità ma una situazione che avviene ogni tanto. Non so se sia successo all’Inter, ma col Sassuolo c’è stata una situazione che si è verificata in campo. Questo tipo di partite le gioca meglio, rispetto a quando deve giocare con una difesa chiusa. Il fatto di aver trovato gol all’inizio l’ha messa nelle condizioni di fare la partita bene, poi anziché 0-3 può finire con un altro risultato. Prestazione ottima, è un tipo di partita che fa bene».

HA RAGIONE O NO? – Marchegiani poi commenta le parole del tecnico dopo Sassuolo-Inter: «Il discorso di Antonio Conte non è solo di accerchiamento dall’esterno, parla anche di altre cose. Non la capisco tanto bene: chi vuole criticare? Responsabilità di cosa? Io ho una grande stima di Conte allenatore, ma ancor più di Conte uomo perché lo conosco da quando era giocatore. Secondo me lui, in questo momento, per dare alla squadra quello che serve ha bisogno di questo. Però un altro discorso, secondo me, è quello tattico. Difendere e ripartire l’ha sempre fatto bene quest’anno e l’anno scorso, però dove deve fare il salto di qualità è quando la partita è diversa, quando deve attaccare».