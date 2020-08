Marchegiani: “Conte accusa l’Inter di non avere mentalità vincente!”

Luca Marchegiani, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato le parole di Antonio Conte post Atalanta-Inter durante la trasmissione “Sky Calcio Club”. Le discusse dichiarazioni del tecnico (che potete recuperare QUI) hanno letteralmente spaccato gli opinionisti

DISTANTI – Le polemiche dichiarazioni di Antonio Conte hanno creato una frattura potenzialmente letale per l’ambiente Inter. I nerazzurri, mercoledì sera, affronteranno il Getafe in Europa League e secondo alcuni le parole del tecnico potrebbero fornire uno stimolo in più per compattare i calciatori. Secondo altri, l’ex allenatore di Juventus e Chelsea avrebbe azzardato modi e tempi di quelle dichiarazioni. Ecco cosa ne pensa Luca Marchegiani: «Lo sfogo di Antonio Conte? Io credo che nei modi e in quello che ha detto sia sbagliato. Penso che si possa dire, nel senso che è raro vedere un allenatore che si schiera in maniera così aperta contro la propria società. Non è neanche giusto, dal mio punto di vista, però si può parlare dei motivi che l’hanno portato a dire così. La discrepanza che trovo è che Conte è stato preso per portare un cambio di mentalità: un allenatore leader, vincente. Lo pagano per quello. La sensazione che ho avuto io è che, dopo un anno, senta di non essere riuscito a portarsi dietro le altre componenti. Un’accusa alla comunicazione c’è: fa riferimento alla conferenza di Luciano Spalletti, qualcosa c’è. Come comunicazione intendo anche il fatto che si sa come funziona: si indirizzano le notizie in un certo modo, in maniera funzionale agli interessi di tutti. Ci stiamo concentrando molto sulla forma, secondo me sbagliata, ma non sono ancora riuscito a capire il senso. Lui cosa chiede alla società? La sensazione che ho avuto io è questa: lui accusa l’Inter di non avere la mentalità che ha lui».