Marchegiani sull’Inter: «Calhanoglu e Lautaro Martinez? Già risolto! Ripartenza»

Luca Marchegiani ha parlato delle difficoltà attuali vissute dall’Inter, sottolineando come ciò non impedisca di poter pensare a registrare una stagione positiva.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così pronunciato a Sky Sport sul momento sperimentato dall’Inter: «Dall’anno scorso ad adesso si sta vivendo qualcosa di paradossale. L’Inter era la squadra più forte, era avanti sul mercato e sul piano strategico sembrava avere tutto sotto controllo. Poi, una stagione sbagliata e degli acquisti sbagliati hanno reso complicata la situazione dei nerazzurri. Con l’esodo di Inzaghi e l’approdo di un nuovo allenatore, sembra che si debba ricostruire la squadra. Io non credo che sia così perché l’Inter può fare un Campionato di vertice».

Marchegiani sugli attriti creatisi in casa Inter: uno il nodo principale

L’IDEA – Marchegiani ha poi proseguito riferendosi allo scontro a distanza tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Dal suo punto di vista, nonostante il livello della tensione si sia alzato, ci sono comunque i presupposti per ripartire insieme. Di seguito le sue parole: «Si sono create delle situazioni che vanno sanate. Non penso che ci sia qualcosa di irrisolvibile tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Anzi, per quanto mi riguarda, già si è risolto il contrasto tra le parti».