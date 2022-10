Marchegiani: «Calhanoglu intelligente. Onana? Non meglio di Handanovic»

Luca Marchegiani ha parlato delle prestazioni di Hakan Calhanoglu. Il turco, da play, ha cambiato l’Inter. Poi si concentra anche su Onana e Handanovic. Le sue parole in collegamento su Sky Calcio Club

DA PLAY − Marchegiani analizza il rendimento di Calhanoglu da regista: «Calhanoglu sta giocando molto bene e lo ha dimostrato di saperlo fare bene contro qualsiasi tipo di avversario. Avevamo qualche dubbio, ha dimostrato di farlo bene sia quando l’Inter doveva aspettare che quando doveva fare la partita. Lui è un ragazzo intelligente, nel momento in cui ha capito che la squadra aveva bisogno di quello, si è messo lì adattandosi. Si è messo lì a oscurare il gioco avversario, a recuperare palloni. Rispetto a Brozovic ha meno dinamismo e meno gamba per andare a coprire ampie zone di campo ma gioca di intelligenza. Brozovic però troppo importante, giocherà lui».

SCELTA − Poi da ex portiere Marchegiani si concentra sul dualismo Onana-Handanovic: «Onana? Inzaghi per come stava scegliendo i portieri sembrava una non scelta. Non sono convinto che Onana sia migliore di Handanovic ma la scelta ha aiutato la squadra a ritrovare quell’insieme che si è visto nelle ultime partite».