Marchegiani: «Calhanoglu? Fare la mezzala in questa Inter non è facile»

Calhanoglu finora non ha convinto con la maglia dell’Inter in questo avvio di stagione. L’ex portiere Marchegiani, nel ruolo di opinionista a Sky Calcio Club, ha provato a spiegare i motivi delle difficoltà del centrocampista turco in nerazzurro.

NUOVO RUOLO – Luca Marchegiani ha parlato di Hakan Calhanoglu, analizzando il ruolo che il numero 20 turco ricopre nel centrocampo dell’Inter di Simone Inzaghi: «L’ho visto a Verona e non mi era piaciuto. Fare la mezzala nell’Inter adesso non è facile. Devi correre, dare qualità, andare ad appoggiare l’azione. Non è semplice. Lui può farlo, perché ha il dinamismo per poterlo fare, però è normale che gli ci voglia un po’ di adattamento».