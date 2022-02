Marchegiani: «Bologna-Inter? Più tardi si rifà meglio è. Squadra insicura»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha parlato del recupero tra Bologna e Inter. Poi un commento sullo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi

RECUPERO − Marchegiani sulla gara contro il Bologna: «Per l’Inter è stato un danno non giocarla il 6 gennaio la gara col Bologna perché era in una condizione smagliante. Adesso, più tardi la recupera meglio è perché potrà giocarsi un bonus». Poi dice la sua sul momento della squadra: «Questa squadra ha un po’meno di forza mentale rispetto allo scorso anno. Quando scendi in campo e ti rendi conto di star bene non hai la preoccupazione di non sbloccarla. Al momento per l’Inter non è cosi, non sono più sicuri come prima nel portare a casa la partita».