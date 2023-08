Marchegiani: «Arnautovic e Dzeko simili! Inzaghi più responsabilità»

Secondo Marchegiani fra Dzeko e Arnautovic non c’è particolare differenza, almeno a livello tecnico, nonostante poi sia oggettivo come il bosniaco sia più forte. L’ex portiere, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, dà maggiori responsabilità a Inzaghi per la stagione dell’Inter.

CAMBIO IN ATTACCO – Così Luca Marchegiani sull’Inter: «Edin Dzeko comunque è un giocatore di trentasette anni, con caratteristiche simili. Poi Dzeko forse al top valeva un po’ di più di quello che era Marko Arnautovic al top, però hanno caratteristiche abbastanza simili. Rispetto a Marcus Thuram Arnautovic è più da area di rigore, nel senso che di testa è molto più forte, ma è diverso dagli altri. L’anno scorso a Bologna ha fatto nove gol le prime sette partite, poi dopo si è fatto male e diciamo che non è andato più d’accordo con l’allenatore. Simone Inzaghi ha qualche responsabilità in più rispetto alla passata stagione, dove ha potuto gestire i cambi con giocatori pronti e chi non lo era è stato un po’ messo da parte, come Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Quest’anno Inzaghi ha una rosa più completa, però c’è più bisogno di aiutare i vari Thuram, Davide Frattesi eccetera e bisogna lavorarci di più».