Mondiale per Club, parla Marcelo: «Real Madrid favorito, ma attenzione a sorpresa!»

Marcelo, leggenda del Real Madrid, ha effettuato la sua previsione in merito al possibile esito del Mondiale per Club, il quale vedrà l’Inter protagonista a partire dal 18 giugno contro il Monterrey.

IL RAGIONAMENTO – Marcelo è intervenuto alle frequenze di Sport Mediaset in merito al potenziale epilogo del Mondiale per Club. L’ex calciatore brasiliano ha indicato la squadra da lui favorita, non escludendo eventuali esiti poco immaginati al momento: «Il Real Madrid è sempre la squadra favorita, ma ci sono squadre che possono rappresentare delle sorprese. Penso, in questo senso, alle brasiliane, le argentine, le messicane… a mio avviso tutto può capitare».

Mondiale per Club, l’Inter è pronta a far bene

LE DICHIARAZIONI – A proposito del Mondiale per Club, nella giornata di ieri 14 giugno Cristian Chivu si è presentato in vista di tale competizione, la prima che disputerà da allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno ha così parlato in merito alle ambizioni nerazzurre negli USA: «C’è da onorare il torneo, è la prima volta che si gioca. Siamo tutti responsabili di raggiungere i nostri obiettivi. Ma siamo qui per fare il nostro meglio. So come gestire uno spogliatoio, ho lavorato nell’Under 19 e con tanti ragazzi. Non bisogna sottovalutare il viaggio che bisogna fare. Alcuni saranno delusi del finale della scorsa stagione, ma sanno di aver fatto un percorso fantastico. L’obiettivo è importante ma anche il viaggio».