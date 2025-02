Marcelino: «Buchanan? Livello di lavoro eccellente, è già pronto»

Marcelino, tecnico del Villarreal, ha parlato positivamente nei confronti di Buchanan. Il canadese arriva dall’Inter.

LIVELLO DI LAVORO – Tajon Buchanan è passato in questa finestra invernale di calciomercato dall’Inter al Villarreal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il canadese, dopo essersi presentato in conferenza stampa nei giorni scorsi, ha ricevuto la sua prima convocazione per il match di Liga contro il Las Palmas in programma domani pomeriggio. Alla vigilia della partita, si è espresso sull’ormai ex laterale nerazzurro il nuovo tecnico, ossia Marcelino. Queste le sue parole: «Si sta adattando, perché per lui è un campionato nuovo, con una lingua diversa e compagni di squadra diversi. Ma il suo livello di adattamento è buono e il suo livello di lavoro è eccellente. È anche un giocatore versatile che può dare il suo contributo su entrambe le fasce, oltre a fornirci supporto sia in attacco che in difesa. Si adatta molto bene ai giocatori che abbiamo. Inoltre è in buona forma, quindi se ci pensiamo bene, può già prendere parte alla prossima partita». In Spagna, Buchanan cercherà di ritagliarsi uno spazio quantomeno maggiore rispetto a quello riservatosi all’Inter. In un anno di nerazzurro, ha giocato solo una volta da titolare (contro l’Udinese in Coppa Italia), segnando un solo gol (a Frosinone lo scorso 10 maggio).