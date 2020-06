Marani: “Zhang ha strutturato l’Inter benissimo. Manca solo una cosa”

Matteo Marani, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato – in collegamento con gli studi della nota emittente televisiva – del lavoro di Steven Zhang all’Inter e della necessità di vincere un trofeo.

GRANDE ORGANIZZAZIONE – Parole di elogio da parte del giornalista Matteo Marani nei confronti di Steven Zhang. Il Presidente dell’Inter in poco tempo ha infatti organizzato al meglio la società, tornando anche a darle una dimensione internazionale. Una cosa, però, continua a mancare per poter coronare il lavoro del numero uno nerazzurro: «Zhang ha fatto tutto benissimo, ha strutturato la società molto precisamente. Ha costruito il club in una maniera moderna, prendendo anche un allenatore di top livello, con un ottimo mercato: Lukaku è un colpo fantastico, così come Christian Eriksen. A lui manca una cosa: vincere un primo trofeo, chiaro che tutti i cicli partono con una vittoria. Non sempre partono con la vittoria più importante, ma magari con una Coppa Italia come fu per l’Inter di Mancini. Ma ci sono anche Europa League e campionato, visto che i nerazzurri non sono tagliati fuori. Vincendo qualcosa si comincia a costruire anche una mentalità differente. Questa società sta crescendo, a livello di organizzazione societaria è vicina alla Juventus, ora manca solo un trofeo».