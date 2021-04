Marani: «Uscita coppe? Inter reazione feroce, le altre no»

Matteo Marani, ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto e dell’Inter di Antonio Conte che sembra essere ormai lanciata verso il titolo.

USCITA DALLE COPPE – Marani torna su un tema già analizzato in precedenza, ovvero l’uscita dalle coppe che potrebbe aver avvantaggiato l’Inter. Il giornalista però riconosce che le rivali non hanno avuto la stessa reazione dei nerazzurri una volta eliminate: «Quando l’Inter è uscita dalla Champions non avevo dubbi che avrebbe vinto lo scudetto. Juventus e Milan non hanno avuto quella reazione feroce dell’Inter dopo l’uscita. Penso che siano emersi i valori, vado a dire da inizio anno che l’Inter poteva vincere, la Juventus è la più forte. Il Milan sta al di là del suo valore ma con grande merito».

LUKAKU TRASCINATORE – Marani individua in Romelu Lukaku il fattore del campionato: «Lukaku è il grande sogno di Guardiola, lo vuole. Guardiola non vuole un attaccante qualunque, vuole il più forte che è Lukaku e non si muoverà da Milano perché l’Inter ha già detto di no. Sta spostando il campionato. La proposta che può fare il City è allettante, ma l’Inter non può vedere, lo ha voluto Conte, all’Inter sta benissimo ed è il trascinatore».

LA CRESCITA – Marani sottolinea i progressi fatti dall’Inter negli ultimi anni: «Conte ha mangiato 33 punti alla Juventus. Non è un processo iniziato un mese fa, è iniziato con Spalletti, c’era già stato un miglioramento. Con la pedagogia del lavoro e del sacrificio e avendo la settimana libera, dove è il miglior allenatore. In meno di due anni dai 21 punti di distacco che ha ereditato ora ha 12 di vantaggio. Dobbiamo renderci conto di cosa ha fatto, l’uomo che ha aperto il ciclo Juventus lo ha chiuso, gli ultimi 10 anni del calcio italiano iniziano e finiscono con Antonio Conte».