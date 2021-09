Marani: «Negli spazi, Inter non perdona. Rientra nella lotta per il titolo»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24 a Il Calcio è servito, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi sia letale negli spazi. I nerazzurri rientrano nella lotta al titolo

LETALE − Marani riflette sulla forza dell’Inter: «Inter molto bene, rientra ovviamente nella lotta al titolo. Quando ha gli spazi che gli vengono concessi come contro il Bologna non ti perdona. Simone Inzaghi sta dando continuità ad un lavoro pregresso e ovviamente i nerazzurri rientrano in quel gruppo lì». Dopo il successo contro il Bologna, la squadra di Inzaghi affronterà la Fiorentina all’Artemio Franchi per ottenere la seconda vittoria consecutiva in Serie A.