Marani: «Sostenibilità UEFA, big fuori parametro! Solo Atalanta»

Oggi la UEFA ha presentato le nuove regole per la sostenibilità economica dei club (vedi articolo). Il giornalista Matteo Marani su Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione dei club italiani, Inter compresa.

SOSTENIBILITÀ – Matteo Marani ha fatto il punto sui nuovi parametri imposti dalla UEFA per la sostenibilità economica dei club. Parametri dai quali l’Inter – ma non solo – per ora non rientra: «I club italiani sono tutti fuori, delle big giusto il Milan lo è di poco e può fare in tempo a rientrare. L’Atalanta è uno dei pochi club invece a essere già dentro ai parametri».