Marani sicuro: «Inter più avanti, mercato intelligente! Mkhitaryan e Asllani…»

Marani promuove il mercato dell’Inter finora, non limitato al ritorno di Lukaku in attacco. Il giornalista, intervenuto a Il Calcio è Servito su Sky Sport 24, si esprime positivamente soprattutto sui primi due colpi a centrocampo.

OPERAZIONI INTERESSANTI – Il mercato in realtà è iniziato da circa 24 ore ma Matteo Marani promuove immediatamente le mosse nerazzurre anticipate: «A cinquanta giorni dalla partenza del campionato qualcosa deve ancora succedere. L’impressione è che qualche squadra sia un pochettino avanti. L’Inter ha fatto operazioni interessanti. Henrikh Mkhitaryan è un’operazione intelligente, perché può migliorare la rosa qualitativamente. Kristjan Asllani è l’alternativa a Marcelo Brozovic, che non c’era. Si è visto com’è andata all’Inter senza il croato: sono i punti persi poi decisivi per lo scudetto! Romelu Lukaku è l’uomo che ha fatto vincere lo scudetto nell’Inter di Antonio Conte, che però non credo sia un modo riproducibile con Simone Inzaghi adesso. Bisogna ricreare certi spazi per sfruttare la sua forza, ma l’Inter troverà sicuramente la soluzione». Questo il pensiero di Marani sulle mosse nerazzurre di mercato finora.