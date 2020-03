Marani: “Serie A, tre ipotesi assegnazione scudetto. Europeo va spostato”

Matteo Marani, noto giornalista, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha commentato il comunicato appena rilasciato dalla FIGC (QUI i dettagli) sulle possibili modalità di assegnazione del titolo in Serie A.

IPOTESI – Matteo Marani parla a proposito delle tre soluzioni, proposte dalla FIGC, in merito all’assegnazione del campionato in corso, fermato per l’emergenza relativa al coronavirus: «Le tre ipotesi? Io credo che al momento siano tali. Oggi, durante il consiglio, è stato giustamente chiesto al consiglio di studiare o ipotizzare degli scenari. Qui la situazione cambia di ora in ora. In questo momento ogni previsione è difficile. I dirigenti del calcio sono, giustamente, chiamati a pensare a vari scenari. Tra le varie ipotesi c’è quella di non assegnare lo scudetto. C’è quella della possibilità di arrivare ai play-off. Credo sia più difficile quella relativa ad assegnare lo scudetto in base alla classifica odierna. Sono tutti comunque scenari prematuri. Bisognerà capire intanto quando si riparte. Io credo che l’Europeo a questo punto dovrà spostarsi. Potrebbe essere collocato a settembre. Ma sono ipotesi. Io credo che alla fine il campionato finirà in estate. Altrimenti, l’unica soluzione, bisognerebbe dare i nomi all’UEFA per i piazzamenti europei. Però ci sarebbero dei problemi relativi alle retrocessioni ed alle promozioni».