Marani: “Scudetto? L’Inter puÃ² vincere. Su Pirlo troppe corse in avanti”

Marani: “Scudetto? L’Inter può vincere. Su Pirlo troppe corse in avanti”

Marani

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato della lotta scudetto che vede a suo dire l’Inter in prima fila e invita ad abbassare gli entusiasmi intorno al tecnico della Juventus Andrea Pirlo

LOTTA AFFASCINANTE – Marani è convinto che sarà un campionato combattuto: «Partiamo col dire che è un campionato aperto dopo molti anni. In partenza non era mai stato così aperto da quando è iniziato il ciclo della Juventus, ciclo aperto da Conte che ora lo vuole interrompere. L’Inter è cresciuta tanto nella consapevolezza, nella fiducia, nel senso di essere squadra e sarà l’elemento più difficile da superare per la Juventus. Sulla carta la Juventus rimane la squadra più forte, ma vedo una corsa troppo in avanti su Pirlo, una corsa alla celebrazione, aspettiamo. E’ stato un grandissimo calciatore e la sua idea di calcio è affascinante, guarda al futuro, ma ci sono tanti aspetti come la gestione degli uomini e con questo si dovrà misurare. Un conto è essere stato un grande campione, un altro è gestire i campioni e su questo Conte fa la differenza. Secondo me è un campionato affascinante, c’è un derby d’Italia che diventa derby scudetto. Le due squadre non sono così lontane, l’Inter ha buone possibilità di vincere».