Marani: “Scudetto? Inter non fuori, Conte con determinazione feroce”

Matteo Marani, in collegamento per “Sky Sport”, ha parlato del campionato che si avvia alla ripresa sostenendo che l’Inter non sia da considerare fuori dai giochi scudetto in virtù della feroce determinazione del suo allenatore Antonio Conte

CONTE E INZAGHI – Marani parla di Antonio Conte e Simone Inzaghi, i due allenatori che proveranno a interrompere il lungo dominio della Juventus nello sprint finale del campionato: «Conte e Inzaghi sono espressione di poli lontani. La Lazio è una squadra che in tutti i modi ha provato a tornare a giocare mentre da parte dell’Inter ho visto maggiore freddezza e prudenza e anche i loro stati d’animo sono diversi. Io non sono a Formello o alla Pinetina, ma dall’impressione che ho io a Formello si è respirato un clima più sereno e pacificato. C’è una squadra che accarezza il grande sogno e oggi lo ha a un punto. Il gruppo ci crede e ci proverà».

INTER FEROCE – Marani dopo aver parlato di Lazio si concentra maggiormente sull’Inter: «In casa Inter sto vedendo la feroce determinazione di Antonio Conte. Lui è il feroce salentino, quando c’è da lavorare duro e sodo arriva la sua mano, la sua impostazione, la guida energetica, muscolare e carismatica. L’Inter proverà a rientrare. L’Inter è stata messa troppo frettolosamente fuori dal conto per il campionato, ma delle restanti 12 partite le prime 9 le giocherà contro squadre dal nono posto in giù. Ha un calendario favorevole e se riuscisse a partire bene potrebbe tranquillamente rientrare in scia, andrei piano con chi ha fatto i conti a due».