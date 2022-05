Marani: «Scudetto, Inter ha sbagliato 3 match point. L’unica insidia Milan»

Matteo Marani, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, ha parlato della lotta scudetto in corso tra il Milan e l’Inter.

SCUDETTO – Queste le parole sulla lotta scudetto tra Milan e Inter da parte di Matteo Marani, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24. «È stato un campionato che ha avuto come caratteristica l’equilibrio fin dall’inizio di questa stagione. Addirittura per un certo tempo abbiamo pensato che potesse esserci persino il Napoli in questa corsa che fino a un certo punto è stata a tre. Poi è stata a due, c’è stato un grande equilibrio. Io credo che la lettura di questa stagione sia: un’Inter che ha perso almeno due o tre volte l’opportunità di chiuderlo questo campionato perché l’Inter ha avuto il match point. L’ha avuto già probabilmente a gennaio. Poi l’ha riavuto nel derby quando si è trovata avanti, a un quarto d’ora dalla fine, di un gol. E più l’ha riavuto a Bologna quando aveva la partita da recuperare e sarebbe riandata avanti poi per lo sprint finale ed ha sbagliato questi tre match point».

MILAN – Marani sulla squadra rossonera. «Dall’altra parte c’è un Milan che rispetto allo scorso anno, dove aveva già fatto molto bene, anzi benissimo, se lo paragoniamo all’anno ancora precedente. Quest’anno ha fatto ancora meglio. Si è migliorato di più rispetto a già un anno fa. E quindi ha fatto già un lavoro eccezionale e questo è il motivo per cui si è arrivati all’ultima giornata. Quindi da una parte veramente di qualcosa sensazionale. L’Inter non è che ha fatto male. L’Inter ha fatto bene, una buona, ottima stagione. Però è chiaro che il Milan è stato superiore a tutte. Secondo me, è stato superiore nella mentalità, nella forza. Non è, non credo, la squadra più forte da un punto di vista assoluto, tecnico, ma certamente la squadra più forte da un punto di vista mentale. Quindi credo che gli facciamo il complimento più grande al gruppo Milan».

ULTIMA GIORNATA – Marani su Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. «Quali sono le insidie più grandi in partite sulla carta semplici? Intanto ovviamente quelle di aver pensato di aver già vinto, nel caso del Milan. Il Milan ieri già ha festeggiato molto, è ovvio e comprensibile, però questo potrebbe essere l’unico rischio, l’unica insidia. Sentirsi già vincitori di questo campionato. Ma, conoscendo quell’ambiente, credo che proprio a questo guarderanno e a questo staranno attenti. Cercheranno in ogni modo di non caderci. E l’Inter deve ovviamente fare la sua partita, vincere la sua partita. Non è mai nulla scontato, anche se in questo momento la Sampdoria è liberata dalla pesantezza della salvezza. E vedere cosa succede. Intanto la sua partita l’Inter ovviamente deve vincerla in attesa di vedere cosa succederà a Reggio Emilia. È chiaro che in questo momento il Milan ha una percentuale altissima di possibilità, ma il calcio non è nulla di scontato. Ci sono i precedenti, ci sono gli storici. Qui si entra un po’ anche negli almanacchi e nella letteratura dello sport che all’ultimo secondo può sempre riservare sorprese».