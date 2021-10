Marani: «Sabato momento toccante per Inzaghi. Rimarcare mercato Inter»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della partita di sabato tra Lazio-Inter sostenendo che sarà un match particolare per Inzaghi. Inoltre, il giornalista ha voluto rimarcare il grande mercato dei nerazzurri

PARTICOLARE − Il pensiero di Marani sulla gara dell’Olimpico: «Sabato Simone Inzaghi torna di nuovo a Roma. Alla Lazio ha lasciato un marchio al di la del quarto posto di due anni con lo scudetto sfiorato prima del lockdown. Il suo lavoro è stato eccezionale con ben 251 panchine. Sarà quindi un momento toccante. Adesso vorrà fare lo stesso lavoro anche all’Inter, cercando di migliorare determinati giocatori come fatto con Luis Alberto. Oggi deve fare la stessa cosa ma con una pressione diversa, sarà comunque una partita particolare all’Olimpico».

MERCATO − Marani ha voluto rimarcare il lavoro dei dirigenti in estate: «Ci sono meno di 24 ore dall’arrivo alla partita, la Juventus contro il Napoli rinunciò a schierare i sudamericani. Non so se Simone Inzaghi rifarà la stessa scelta. Bisogna però rimarcare il grande mercato dell’Inter nelle difficoltà, nonché il prendere Inzaghi per dare continuità al lavoro di Conte».