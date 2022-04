Marani: «Roma nostra bandiera in Europa negli ultimi anni, più dell’Inter!»

Marani in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 ha esaltato la Roma degli ultimi anni in ambito europeo, snobbando Milan e soprattutto l’Inter per quanto fatto vedere. Poi il giornalista ha citato anche Dzeko per quanto riguarda i grandi giocatori del nostro campionato.

IN EUROPA – Matteo Marani ha esaltato la Roma snobbando di fatto le milanesi. Queste le sue parole: «Roma in UEFA Europa Conference League? Negli ultimi anni ha rappresentato l’Italia in Europa più delle milanesi. Ricordiamo che Inter e Milan sono rimasti per tanti anni fuori dalla Champions League, i rossoneri sono entrati addirittura quest’anno. Invece la Roma ha fatto bene negli ultimi anni, ricordiamoci che anche l’anno scorso è stata la nostra bandiera in Europa fino alle semifinali dopo aver eliminato l’Ajax. Poi anche la grande impresa che portò all’eliminazione del Barcellona. Grandi campioni in Italia? Ci vorrà tempo per costruire quello che serve per portare alto il nome della nostra Nazione in Europa e portare anche grandi campioni in Serie A. Basti pensare che Edin Dzeko, ora all’Inter, le sue migliori stagioni da giovane le ha fatte in Premier League».