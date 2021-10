Marani: «Roma-Napoli più importante di Inter-Juventus! Una riflessione»

Inter-Juventus è la sfida che andrà in scena stasera a San Siro alle ore 20.45, valida per la nona giornata di Serie A (QUI le ultime). Matteo Marani – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, ridimensiona l’importanza del match alla luce della situazione in classifica. Di seguito le sue dichiarazioni

IMPORTANTE MA NON TROPPO – Inter-Juventus è tra le sfide più attese della nona giornata di Serie A attualmente in corso, ma secondo Matteo Marani non è la più importante: «Inter-Juventus non è la partita più importante. La più importante è Roma-Napoli perché se il Napoli vince anche a Roma dà un segnale fortissimo di continuità quasi storica. Però Inter-Juventus vale moltissimo per fascino e storia, vale un po’ meno rispetto agli ultimi due anni perché adesso ci sono altre protagoniste vedi Milan e Napoli. La Juventus non può sbagliare assolutamente perché rischia di essere fuori e scavare un solco profondo, ma anche l’Inter ha bisogno di provare a vincere per tenere il passo delle squadre davanti. Inter e Juventus, faccio questa riflessione, sono le due squadre che spendono più di tutti, hanno gli ingaggi più elevati, i budget più alti e le rose più costose quindi significa che dal punto di vista tecnico il Napoli sta lavorando meglio e anche il Milan, a fronte degli investimenti fatti».