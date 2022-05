Marani: «Rispetto al Milan, l’Inter ha avuto momenti di crisi. C’è un fattore»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è concentrato sulle differenze tra Inter e Milan. Poi una considerazione sulle capacità delle due dirigenze

REAZIONI − Marani analizza le due milanesi in lotta per lo Scudetto: «Sono due bellissime protagoniste di questo campionato. Potrebbe essere conteso fino all’ultima giornata. Ieri tanto peso psicologico, prima il Milan che doveva vincere una partita molto importante e poi l’Inter che doveva rispondere. Il Milan sa soffrire, da sempre l’impressione di avere qualcosa in meno strutturalmente dell’Inter. La squadra di Inzaghi ha avuto dei momenti di crisi quest’anno, tipo dopo il Derby e col Bologna. Ha avuto dei momenti di difficoltà, il Milan anche faticando e soffrendo le partite poi le vince. Inter e Milan sono la dimostrazione di come prima si vince in sede e poi sul campo. Le due dirigenze hanno dato sostanza ai due progetti, l’Inter non ha sbragato dopo le difficoltà estive. L’Inter non veniva da un anno facile dopo gli addii e Marotta e Ausilio sono stati bravi ad aiutare a Inzaghi».