Marani: “Rinvii a poche ore dall’inizio, non ci posso credere! E se l’Inter…”

Marani, vicedirettore di “Sky Sport”, si è espresso sulla surreale situazione dei rinvii delle gare a porte chiuse tra cui Juventus-Inter

IL COMMENTO – Matteo Marani prende posizione: «Come dice Giuseppe Marotta (vedi articolo, ndr), è giusto convocare subito un’assemblea e trovare una soluzione. Se l’Inter arriva in finale di Coppa Italia e di Europa League, non c’è già più una data disponibile per recuperare la partita con la Sampdoria. Non poniamoci neanche il quesito se dovesse essere rinviata un’ulteriore giornata e quindi non giocare a porte chiuse anche la prossima. Sarebbe veramente irrecuperabile. C’è difficoltà nel prendere la decisione, protraendola. Non posso credere che la Lega Serie A, uno dei campionato più importanti nel mondo, debba arrivare a cinque ore dalla partita per dire che la partita non si gioca».