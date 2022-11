Marani: «Onana non più forte del primo Handanovic! Inter, due analisi»

Matteo Marani – ospite su Sky Sport prima di Atalanta-Inter, gara delle 12.30 – ha parlato della stagione finora dei nerazzurri nonché di Onana, il quale dovrà migliorare tanto

DELUSIONE E MIGLIORAMENTI − Marani discute sui nerazzurri e su Onana: «Il Napoli sta tenendo una media di 103 punti e batterebbe i 102 di Conte. Inter sicuramente deludente in campionato però non possiamo non tenere conto di cosa ha fatto in Champions League, cosa che la Juventus non ha fatto. In Italia pesano i 16 gol in trasferta, peggior difesa. Nell’Inter c’è un problema strutturale che quando viene presa in velocità subisce. Con Conte squadra più arretrata, Inzaghi a metà. Oggi importantissima, capire se l’Inter cambierà la tendenza contro le big. Credo che Onana tecnicamente debba crescere tanto. Non lo vedo ancora al livello di Maignan. È più forte dell’ultimo Handanovic ma non più forte del primo Handanovic. Credo che con lo staff dei nerazzurri deve migliorare tanto».