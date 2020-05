Marani “Oggi giorno importante, aspetto notizie positive”

Matteo Marani, in collegamento con gli studi di “Sky Sport”, ha fatto il suo punto sulla giornata importante di oggi per tutto il mondo del calcio. Dall’incontro di questa sera tra i vertici del calcio italiano e il Governo dovrebbe uscire la data per la ripresa della Serie A

GIORNATA IMPORTANTE – Marani sottolinea l’importanza della giornata di oggi augurandosi che porti notizie positive per la ripresa del campionato: «Secondo me oggi è una giornata importante. E’ la conclusione di un percorso che è stato fatto e a cui non si è arrivati casualmente. E’ il frutto di un lavoro portato avanti con accortezza dalle istituzioni del calcio che hanno dato dimostrazione di un pensiero di sistema che purtroppo non ha accompagnato tutti. Qualche presidente ha pensato più al suo personale interesse, ci sono state tensioni politiche, ma non rinvanghiamo. Dopo un percorso difficile e complesso si arriva a una giornata che penso e mi auguro sia positiva. Mi auguro che stasera esca la data e che tutti i presidenti si vestano di un impegno. Gravina ha detto cose importanti, hanno perso 500 milioni, ci sono migliaia di persone che lavorano, è giusto mettere in moto le attività. Si fa di tutto giustamente per far ripartire il turismo, perché il calcio non deve essere parametrato agli altri settori?».

RIPARTONO GLI ALTRI – Secondo Marani la ripartenza degli altri campionati europei obbliga la Serie A a fare uno sforzo analogo: «Questo è un bivio, se gli altri paesi sono partiti o partiranno non si può onestamente fermare la Serie A. Vorrebbe dire un impoverimento di tutto il campionato, perdere le grandi stelle e la competitività internazionale che in questi anni con grande fatica abbiamo cercato di conquistare. Sarebbe come fare 10 passi indietro. Dal momento in cui la Bundesliga è tornata in campo ho pensato che la Serie A dovesse riprendere».