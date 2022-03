Marani: «Napoli-Milan decisiva. Inter, che versione vedremo a Liverpool?»

E’ il giorno di Napoli-Milan, una sfida che l’Inter si gode ampiamente in serenità avendo già vinto 5-0 contro la Salernitana. I nerazzurri hanno tutto da guadagnare da questo scontro diretto. Ecco il pensiero di Matteo Marani a Sky Sport.

SCUDETTO – L’Inter si godrà in serenità il match di questa sera tra Napoli e Milan. I nerazzurri, frutto dei tre punti guadagnati contro la Salernitana, si siederanno in poltrona e guaderanno la partita. Ecco il pensiero sulla corsa scudetto di Matteo Marani. «Napoli-Milan è una partita piena di fascino che ci rimanda al passato. E’ la prima volta che torna un duello degli anni ’80. Juventus e Inter sulla carta erano quelle che avevano più titolo. L’Inter ha -7 punti rispetto all’anno scorso, la Juve -8. Il Milan ne ha +18 su due anni fa, mentre il Napoli è in questo momento che sta meglio di tutte. Prima nel girone di ritorno, viaggia con più di 7 punti dell’anno scorso. Sono segnali importanti. Stasera è decisiva. Che partita guarderò in Champions? L’Inter. All’andata ci sono state due partite. Voglio capire quale Inter sarà ad Anfield, se quella del primo tempo oppure quella del secondo contro i Reds. Le probabilità sono basse per passare il turno, ma l’Inter si è ritrovata».

Fonte: Sportmediaset