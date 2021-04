Marani: «Napoli-Inter grande match. Gara d’andata bivio della stagione»

Matteo Marani, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Napoli-Inter, big match in programma domenica alle 20:45

BIVIO – Matteo Marani parla a proposito di Napoli-Inter, big match di Serie A in programma domenica alle 20:45. Secondo il giornalista, la gara d’andata fu una sorta di spartiacque per la stagione delle due squadre: «Stanno bene entrambe le squadre, i nerazzurri accarezzano il grande sogno, hanno convinzione e arrivano da 11 vittorie consecutive. Il Napoli è tornato, non lo avevamo mai visto così. Ha ritrovato Mertens ed Osimhen, oltre che Fabian Ruiz e Koulibaly. Si annuncia una partita molto bella, con due allenatori di personalità. L’andata fu il bivio: l’Inter da lì partì e vinse, non meritando. La gara di domenica può essere l’occasione per il Napoli per agguantare il treno Champions League».