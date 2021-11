Marani: «Il Napoli arriverà sopra l’Inter. Lo scorso anno partita del bivio»

Marani ha parlato in collegamento con Sky Sport 24 della situazione di Inter e Napoli in vista della gara di domenica sera. Il giornalista sportivo ha anche ricordato come la gara di San Siro dello scorso anno fu a suo modo decisiva.

DIFFERENZE – Matteo Marani ha parlato così di Inter e Napoli in vista della gara di domenica: «Secondo me il Napoli arriverà sopra l’Inter. Per tanti motivi. Per il possesso palla, per il gioco che sta creando, perché è la squadra che tira di più e subisce meno gol di tutti. Mi diverte vederli giocare e il lavoro di Luciano Spalletti si stia vedendo davvero. Sono curioso di vedere come reagiranno dopo il primo momento di difficoltà. Lo scorso anno proprio l’1-0 di Inter-Napoli segnò il destino delle due squadre. Sono curioso di vedere come andrà quest’anno».