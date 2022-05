Marani: «Mourinho ama le imprese. All’Inter trionfo dopo mezzo secolo»

Matteo Marani, ospite dagli studi di Tirana per Sky Sport in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, ha voluto celebrare Josè Mourinho. Tecnico che vive per le grandi sfide, l’Inter una di queste

GRANDE ALLENATORE − Il commento di Marani dopo la vittoria della Roma e del trionfo di Mourinho: «José Mourinho ama le grandi imprese, prende l’Inter e gli fa vincere la Champions League dopo mezzo secolo, prende la Roma stessa cosa. Anche al Chelsea che non vinceva da tantissimo tempo. Lui è un allenatore che ama queste sfide, prende energia. Grandissimo allenatore proprio per questo».