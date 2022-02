Marani: «Milan? Non è stato maturo. Per vincere lo scudetto serve…»

L’Inter alle 18 può mettere la freccia e completare il sorpasso in vetta al Milan. I rossoneri ieri sono infatti stati fermati dalla Salernitana sul 2-2 e i rossoneri dunque possono essere scavalcati dai cugini. Ecco il pensiero di Matteo Marani sul Milan.

MATURITA’ – L’Inter alle 18 a San Siro riceve il Sassuolo di Dionisi che non è un cliente semplice. I neroverdi sono una squadra giovane e piena di qualità e l’Inter dovrà giocare una grande partita per i tre punti. Intanto però, il passo falso del Milan dà la possibilità di volare in vetta alla Serie A. Ecco il pensiero di Matteo Marani sul pareggio dei rossoneri ieri a Salerno a Sky Sport. «Il Milan ieri non è stato maturo. Se vuoi vincere il campionato devi andare a Salerno e non far giocare gli avversari, non che ti fai rimontare e poi ti salvi all’ultimo». L’Inter dimostrerà maturità contro il Sassuolo?

Fonte: Sky Sport