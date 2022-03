Marani: «Milan? Ambiente più forte delle altre! Torino-Inter complicata»

L’Inter alle 20:45 affronta il Torino in trasferta in una sfida cruciale per i nerazzurri che devono rimanere in scia al Milan vittorioso ieri. Nel pre-partita di Fiorentina-Bologna, Matteo Marani ha parlato così a Sky Sport sulla corsa scudetto.

CONFERMA – L‘Inter ha bisogno di tre punti questa sera per continuare a correre verso lo scudetto. Il Milan ieri ha vinto 1-0 contro l’Empoli e si è portato a +5 sull’Inter. Ecco cosa ne pensa Matteo Marani. «Abbiamo avuto la conferma del Milan ad alto livello, aveva tutta la pressione addosso ma dentro tutto questo ha vinto un’altra partita fondamentale e stare 5 punti sopra l’Inter. Contro il Torino non è una partita banale, anzi molto complicata perché il Torino è il Torino. L’ambiente del Milan è quello più forte di tutte dal punto di vista mentale. Non dal punto di vista delle qualità, ma come ambiente è sopra le altre. Il Milan ha più tre punti dell’anno scorso ma sono lì nonostante tanti problemi e tutto questo nasce da Pioli che ha migliorato i giocatori e anche dalla dirigenza».