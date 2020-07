Marani: “Lukaku trascinatore, l’Inter ha l’attaccante per lo scudetto”

Condividi questo articolo

Matteo Marani, ospite in studio a “Sky Sport 24”, ha parlato di Romelu Lukaku che ieri ha trascinato l’Inter alla vittoria sul campo del Genoa

PERSONALITA’ E TRASCINATORE – Marani sottolinea la personalità dell’attaccante belga partendo da un confronto con Mauro Icardi: «Possiamo applicare il concetto di personalità e Lukaku è un giocatore trascinante. Lukaku mi sembra decisamente avanti rispetto a Icardi e non era facile. Anche questo confronto poteva essere pesante. Una cosa che mi piace di Lukaku è che oltre ad essere un uomo squadra e un trascinatore è stata la continuità. Lukaku ha fatto tutta la stagione, non ha avuto pause. Lautaro è partito fortissimo e ha frenato, Sanchez è venuto fuori nella seconda parte. Lui ha segnato dalla prima partita e ha guidato l’Inter, è stato leader e uomo squadra. E’ stato preso un giocatore fortissimo per arrivare a vincere. L’Inter ha l’attaccante per vincere lo scudetto».