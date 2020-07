Marani: “Lukaku sposta gli equilibri! Secondo posto importante…”

Matteo Marani, noto giornalista italiano, dagli studi di “Sky Sport” al termine di Genoa-Inter, ha commentato in particolare la prestazione di Romelu Lukaku (oggi in gol), Marcelo Brozovic e Christian Eriksen.

LA PARTITA – Matteo Marani dopo Genoa-Inter dagli studi di Sky si complimenta con Romelu Lukaku, oggi autore del terzo gol nerazzurro: «Impressionante la storia di Lukaku. C’è poco da aggiungere, è un giocatore che sposta gli equilibri e lo ha voluto fortemente Conte, l’Inter deve partire da lui. Brozovic è un altro giocatore importante, e anche la difesa oggi ha dato una buona risposta. Non mi è dispiaciuto Eriksen, ma non è ancora quello che ci aspettiamo. Il Genoa ha molti motivi per non perdere questa partita e invece i nerazzurri sono riusciti a imporsi. È passato un decennio dall’ultima volta che l’Inter arrivata seconda, doveva essere l’anti-Juve insieme il Napoli, che non c’è stato. L’Inter deve arrivare seconda, anche per aiutare in Europa League».