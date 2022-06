Marani: «Lukaku in Serie A è metafora fisica. Ma Inzaghi cambi qualcosa»

Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sul ritorno di Romelu all’Inter. Giocatore in Italia capace di spostare ma Inzaghi dovrà cambiare qualcosa per concedergli lo spazio necessario

METAFORA FISICA − Marani commenta il ritorno di Lukaku all’Inter: «Romelu Lukaku si è fatto il biglietto di viaggio da solo. Per l’Italia e la Serie A è un giocatore che sposta, metafora fisica. Ha fatto la differenza negli spazi, ha portato all’Inter uno Scudetto. In Inghilterra non lo ha trovato. Sono curioso di capire come lo impiegherà Simone Inzaghi che gioca in maniera diversa da Antonio Conte. Gioco più manovrato, Inzaghi forse dovrà cambiare qualcosa per offrire più metri al belga».